EELVAADE ⟩ Cholet'l tuleb Kalev/Cramoga kõvasti pusida, Andres Sõber osutas Eesti tippklubi valukohtadele

Pärast eelmisel hooajal Eesti meistri tiitli kaotamist on Kalev/Cramo tänu peatreener Heiko Rannulale tõusnud taas kindlalt Eesti esiklubiks. Terve hooaja jooksul on näidatud mitmes liigas meeskondlikku mängu ning on tõestatud, et pealinna klubi ei sõltu ainult ühest-kahest leegionärist.