Maailmameister ja olümpiahõbe jäi dopingu tarvitamisega vahele

Suurbritannia Antidopingu Agentuur (UKAD) teatas enda veebilehel, et Khanile määrati kaheaastane võistluskeeld. 36-aastase poksija dopinguproovist leiti anaboolsete steroidi, mis kannab nime ostraiin.

Antud keelatud aine peaks aitama inimesel kasvatada lihasmassi, ent see omab vähem kõrvaltoimeid. Samas on Soome Antidopingu Organisatsioon teinud kindlaks, et antud aine põhjustab südameprobleeme ja kahjustab maksa.