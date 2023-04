Sõda Euroopa mängude ümber võib viia vehklemise olümpiakavast

Kogu asi läheb kahvlisse asjaoluga, et on kokku lepitud, et Euroopa mängude raames toimub ka EM, mis aga kuulub järgmise aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte andvate võistluste hulka. Euroopa mänge korraldav Euroopa Olümpiakomitee (Euroopa OK) on olnud ja on endiselt kindlal seisukohal, et Venemaa ja Valgevene sportlastel pole sel võistlusel kohta. FIE (kelle korraldada on EM) aga on ähvardanud Euroopa mängude vehklemisturniirilt EMi ja seega ka olümpiapunkte andva staatuse ära võtta juhul, kui venelased-valgevenelased seal võistelda ei saa.