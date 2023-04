Kohtunikuga tõuklema läinud jalgpallitäht teenis karmi karistuse

Mitrovic on ühe mängu juba keelu all olnud ning nõnda saab ta järgmine kord Fulhami eest väljakule 13. mail kohtumises Southamptoniga. Serbia ründetähe eemale jäämine on Fulhamile väga valusaks hoobiks, sest Inglismaa kõrgliigas on 11 tabamusega meeskonna suurim väravakütt.