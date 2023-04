20-aastane nooruk pussitas jalgpalluri ilma põhjuseta surnuks

24-aastane Perez sattus laupäeva pärastlõunal noarünnaku ohvriks. Kuigi ta toimetati kiirelt haiglasse, siis tema elu enam päästa ei õnnestunud ning jalgpallur suri pühapäeval, kirjutab The Sun.

Politsei on pidanud juba kinni 20-aastase mehe, keda kahtlustatakse Perezi mõrvas. Väidetavalt pussitas ta jalgpallurit rindkeresse ja seda ilma näilise põhjuseta. Ametivõimude sõnul kahe mehe vahel seost ei olnud ja tegu Perezi näol oli tegu suvalise ohvriga. Väidetavalt ei öelnud ründaja jalgpallurile mitte ühtegi sõna.

Perez mängis Chipiona CFis, mis mängis Hispaanias Segunda Andaluza Senior liigas. «Meil pole sõnu, millega alustada. See tundub nagu õudusunenägu, aga on kahjuks reaalne. Meie mängija Paco Naval Perez on lahkunud, ta suri täna hommikul,» seisis klubi pühapäeval avaldatud teadaandes.