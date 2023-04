Norras kaduma läinud laskesuusatajat pole endiselt leitud, vanemad on ahastuses

Tema otsimisse on kaasatud suur hulk politseinikke ja vabatahtlikke ning väidetavalt on isegi Norra salateenistus asunud juhtumit uurima, kuid ta püsib juba kolmandat nädalat kadunud.

«Tohutu hul inimesi tahab meid toetada ja aidata. Meile on toodud ise küpsetatud saiakesi ja leibasid. On küsitud, mida meie heaks saab teha,» avaldasid sportlase vanemad Norra ajalehele Gudbrandsdölen Dagningen.

«Me soovitame annetada raha Lillehammeri Punasele Ristile, sest see oleks hea viis toetada vabatahtlikke, kes on otsingutest osa võtnud,» jätkasid nad. Väidetavalt on vanemate toetuseks kogutud juba 3000 eurot.