Andrei Zevakin aitas päästa raskustes kõrgliigaklubi

Wolves teatas märtsi esimeses pooles oma Facebooki lehel, et «sisuliselt päeva pealt» jäädi ilma suurtoetajast ning seetõttu oli oht, et aprillis peab enam kui 200 liikmega klubi oma tegevuse lõpetama.

Toona pöörduti inimeste poole, et annetusi koguda, kuid nüüd on leitud püsiv lahendus.

«Unibetil on iga päev maailmas rohkem kui 16 miljonit klienti/kasutajat ning taolise suure diili saamine on meiesuguse klubi jaoks väga suur auasi. Eestis on nad veel näiteks kõrge lennuga korvpalliklubi BC Kalev/Cramo ning suure ja tuntud jalgpalliklubi JK Tallinna Kalevi toetajad. Lisaks on neil hiljuti omandatud ka Saku Suurhalli nimisponsori õigused, mis kannab nüüd nime Unibet Arena,» jätkati seal.