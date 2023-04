Huuletubakas vallutas Premier League’i. Kuidas on lood Eestis?

Maailma tugevaimas jalgpalliliigas Premier League’is on võimust võtmas snus’i-epideemia. Mõne vutitähe nikotiininälg on sedavõrd suur, et padjake on huule alla lükatud isegi miljonite televaatajate ees. Juba paarkümmend aastat on snus olnud ka Eesti sportlaste suur sõber, kuid pigem on tarvitamine siinsete atleetide seas langustrendis.