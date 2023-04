Telefoninäppijad visatakse prestiižselt spordivõistluselt halastamatult välja

Nimelt kehtib U.S. Mastersil karm kord, et nutiseadmed – telefonid, sülearvutit, tahvelarvutid jt elektroonilised seadmed, millega on võimalik fotot või videot teha – on golfiväljakutel rangelt keelatud.

Kui turniiri peakorraldajalt Billy Payne'ilt iidse reegli kohta 2017. aastal uuriti, oli ta vastus lihtne: «Teil tuleb see esitada järgmisele esimehele, sest sel ajal, kui mina olen pukis, see ei muutu. Leian, et see on lihtsalt kohatu. Igasugune heli ainult häirib mängijaid: helinad, jutt, see kõik segab neid. Meie olemegi valinud sellise viisi, et olukorda kontrolli all hoida.»