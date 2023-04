Ralliajakirjanik: Serderidise taandumine on WRC-sarjale sama suur hoop nagu Rovanperä või Tänaku lahkumine

«Kuigi rallide paremusjärjestused ei näeks 2024. aastal ilma temata väga palju teistsugused välja, leian siiski, et tema taandumine on WRC-sarjale väga suur hoop. Lausa sama suur, kuid oma lahkumisest annaksid teada MM-sarja juhtfiguurid Kalle Rovanperä, Ott Tänak või Thierry Neuville,» kirjutab Barry.

Lorenzo Bertelli on samuti mõnel üksikul rallil osalenud, kui Rally1-klass 2022. aastal tekkis, kuid Serderidis on ainus regulaarne jalajälg praegusel hetkel WRCs.

Mida WRC aga endale lubada ei saa, on oma ainsa erasõitja kaotamine olukorras, kus tipptasemel autosid on niigi vähe. Oletagem, et M-Sport kavatseb ka järgmisel aastal kõigest kahe autoga välja tulla: see tähendaks, et enamik rallidel näeks 2024. aastal kõigest kaheksat Rally1-masinat.