Jalgpalliklubi rahalistest raskustest päästnud Zevakin: kui omad on hädas, siis püüan aidata

Märtsi alguses teatas FC Jõgeva Wolves, et jäi sisuliselt päevapealt ilma suursponsorist ning kui aprillikuu jooksul eelarvesse tekkinud 20 000 euro suurust auku ei täideta, tuleb klubi asjad kokku pakkida.

«Pauk ja kadu on sedavõrd suur, et olemegi seisus, kus sitke ja alati minimaalsete võimalustega hakkama saava klubina vajame kogukonna ja heade inimeste toetust,» teatas jalgpalliklubi, mille liikmemaks on kõigest 20 eurot.