1 Rannula võttis vastutuse

Juba pärast eelmisel nädalal Tallinnas peetud FIBA Europe Cupi poolfinaalmatši avamängu sai analüüsis tõdetud, et Kalevi meeskonnas on nii kõrgel tasemel mängimise kogemust minimaalselt ning sellega võis seletada asjaolu, et lõpu eel saadud 15-punktiline eduseis sulas 7-le. Mängulises plaanis võinuks vahe olla ka 20-25 silma, seda tunnistasid kohtumise järel vastasedki.