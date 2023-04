BLOGI ⟩ Punktirekordi visanud Baskonia sai Euroliigas kindla võidu, Kotsarilt taas väga hea esitus

Play-offi pääseb kaheksa paremat, neljal esimesel meeskonnal (Pireuse Olympiacos, Barcelona, Madridi Real, Monaco) on koht juba käes. Nelja ülejäänud koha nimel võitleb veel kuus klubi, sealhulgas Baskonia. Hea on asjaolu, et Baskonial (mängida lisaks Asvelile viimases voorus võõrsil Olympiacosega) on edasipääs enda kätes.