Lampardist saab kaks aastat pärast vallandamist jälle Chelsea peatreener

Chelsea on Inglisma kõrgliigas alles 11. kohal ning viimasest 20 liigamängust on võidetud vaid neli. Vaatamata nadile hooajale koduses liigas on Chelsea Meistrite liigas pääsenud veerandfinaali, kus nende vastaseks on Madridi Real. Esimene kohtumine toimub 12. aprillil ja kordusmäng nädal hiljem.