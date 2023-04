Prantsusmaale lõksu jäänud Kalev/Cramo võtab rendiautod, et jõuda Eesti-Läti liiga poolfinaali mängule

«Pidime täna kell 13 Tallinnas maanduma, aga Prantsusmaal toimuvate streikide tõttu tühistati kõik meie lennud (ja ka tühistatud lendude asemele broneeritud lennud). Hetkel oleme olukorras, kus ainuke variant koju saada, on rentida Nantes’st rendiautod (jep, mängijad ja staff lähevad vaheldumisi rooli) ja sõita Brüsselisse.

Homme hommikul lendame Brüsselist Tallinnasse ja õhtul mängime Paf Eesti-Läti ühisliiga Final Four turniiril Riia VEFi vastu. Elu on seiklus, tulge homme saali, meil on tuge vaja,» kirjutati Kalev/Cramo Facebooki lehel.