Vormelibossid astuvad F1 etapil hoopis poksiringi?

Ajaloos on näiteid, kus vormelimaailmas on lisaks ringrajal võidusõitmisele arveid klaaritud ka rusikatega. Poksiringi pole F1 etapil aga varem üles tõmmatud, kuid see kõik võib muutuda Las Vegase etapil. Väidetavalt on McLareni F1 tiimi tegevjuht Zak Brown esitanud Mercedese bossile Toto Wolffile väljakutse, et tõmmata kätte kindad ja selgitada «raskekaalu» meister poksiringis.