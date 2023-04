Maailma esireket: oleks ebaaus venelased praegu üle parda visata

Poolast pärit Swiatek usub, et tennisejuhid võinuks Ukraina sõja algusest peale tegutseda paremini. «Ma kuulsin, et pärast Teist maailmasõda ei lubatud Saksa, Jaapani ja Itaalia mängijatel võistelda ning mulle tundub, et nüüd näitaks selline asi Venemaa valitsusele, et võib-olla pole see seda väärt,» rääkis 21-aastane Swiatek BBC-le.

«Ma tean, et see on väike asi, sest me oleme lihtsalt sportlased, väike killuke maailmast, kuid mulle tundub, et sport on üsna oluline ja sporti on propagandas alati kasutatud. See on midagi, mida alguses kaaluti, kuid tennis ei läinud seda teed. Oleks ebaaus venelased ja valgevenelased praegu üle parda visata, sest see otsus pidi sündima aasta tagasi,» lisas poolatar.