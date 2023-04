Poolakatele venelaste osas ultimaatumi esitanud FIE sai kõva ninanipsu

Poola vehklemisliit läks rahvusvahelise vehklemisliiduga (FIE) raksu teisipäeval, kui nad teatasid, et Poznani MK-etapile on oodatud vaid need Vene ja Valgevene sportlased, kes on mõistnud sõja Ukrainas hukka ning ei ole varasemalt olnud sõdurid või Venemaa ja Valgevene jõustruktuuridega seotud.