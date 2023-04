Soome NBA staar läheb ajateenistusse

NBA hooaja lõppedes naaseb Utah Jazzi staarründaja Markkannen Soome, et täita kohustust kodumaa eest. Sooma parima korvpalluri sõjaväeteenistuse algus sõltub NBA põhihooaja tulemusest: kas ta saab sõjaväkke minna 17. aprillil või juulis.

«Tema kui soomlase jaoks on oluline täita oma kodanikukohust ja mitte saada mingit eeliskohtlemist lihtsalt sellepärast, et ta on kuulus sportlane,» ütles Markkaneni agent Michael Lelchitski ESPN-ile.