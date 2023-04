Putini lähedane liitlane hoiab UEFAs tähtsat positsiooni

Nimelt kuulub UEFA täitevkomitee liikmete sekka endiselt Venemaa ärimees Aleksandr Djukov, kes on Venemaa riikliku energiafirma Gazpromi tegevjuht ning Venemaa jalgpalliliidu president.

Djukov on Putini üks lähedasemaid liitlaseid ning väidetavalt on ta pannud sarnaselt Jevgeni Prigožinile püsti enda eraarmee. Tõenäoliselt rahastatakse seda just Gazpromi eelarvest.