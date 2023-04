NBA täht: Jordan on tossude pärast kuulsam, kui korvpalli mängimise poolest

«Igal pool maailmas võib kellelgi näha jalas Jordani tosse. Need ei kao kunagi, isegi, kui meie oleme läinud. Ta on ilmselt nüüd tänu tossudele kuulsam, kui korvpalli mängimise poolest. See bränd on sünonüümne klassi ja luksusega. Need on esimesest klassist. Tal on kollektsioonis ikoonilisi tosse, mida me enam kunagi ei näe,» rääkis Durant Boardroomile antud intervjuus.