Seksikaim olümpiasportlane leidis endale maailmakuulsa silmarõõmu

24-aastane Leerdam on hetkel üks maailma parimaid kiiruisutajaid. Hollandlanna võitis hiljuti lõppenud hooajal kaks MM-medalit, neist ühe kuldse. «Ma ei suuda uskuda, et hooaeg on juba läbi. Võitsin 15 1000 m võistlust. Tänan kogu meeskonda, et aitasite mul selle tulemuseni jõuda,» ütles ta hooaja järel.

Leerdam nimetati aasta eest toimunud Pekingi olümpial nn missiks. Lisaks on ta Instagramis kogunud kõvasti populaarsust, tal on seal üle 4,1 miljoni jälgija. Kuid see arv kahvatub tema uue poiss-sõbra Jake Pauli kõrval.

Hollandlanna fännide südamad hakkasid kiiremini põksuma, kui selgus, et tal on uus partner. Maailmameistrivõistluste medalinaine on seotud Jake Pauliga – tuntud ameeriklasest YouTuberiga, kes on areenidel üles astunud ka profipoksijana. Seda maailmakuulsat meest jälgib Instagramis ja YouTube’is üle 20 miljoni inimese.

Leerdam jagas ühismeedias pilte oma uuest kallimast. Ka Paul ise ei teinud suhteseisust saladust ning teatas bravuurikalt: «ma olen nüüd hollandlane!»