Ralliajakirjanik: nädalavahetusel toimub WRC tuleviku jaoks oluline sündmus

«Laupäev on vaieldamatult üks suurimaid päevi WRC lähiajaloos. Mitte, et FIA või WRC promootori esindajad seda ütleks. Vähemalt mitte ametlikult. Tõde on aga see, et laupäeval on kogu maailma pilgud pööratud Tennesseesse,» kirjutas Evans DirtFishis.

Laupäeval toimub 180 000 elanikuga Chattanoogas üritus, mis peaks sealsele kogukonnale andma täpsemat aimu, mis on autoralli. Tegemist on sisuliselt rallisprindiga, kus võistlusautod võtavad mõõtu ühel kiiruskatsel.

See on soojendusetendus septembris planeeritud MM-sarja katsevõistlusele. Suurem eesmärk on, et Chattanoogas toimuks juba järgmisel aastal ralli MM-etapp. Tegemist oleks esimese korraga pärast 1988. aastat, kui ralli MM-sari väisaks USA-d.

«Meeskonnad on öelnud, et Ameerika on WRC jaoks hädavajalik. Seega laupäevase ürituse eel on tunda omajagu pinget ja ootusärevust. Ärilises plaanis on Ameerikast räägitud juba aastaid, kuid nüüd avaneb võimalus näidata vajalikku sportlikku võimekust, et tuua WRC USAsse esimest korda pärast Miki Biasioni ja Lancia meeskonna lahkumist 1988. aastal,» nimetas Evans viimase USA MM-etapi võitjaid 35 aastat tagasi.