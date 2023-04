Haanja suusakeskus vajab ellujäämiseks 60 000 eurot. Aega on vähem kui kuu

Viimase nelja aastaga on Haanja puhke- ja spordikeskusesse investeeritud üle kahe miljoni euro. Keskuse juht Anti Saarepuu unistas talve alguses Eestisse suusatunneli rajamisest ja ütles, et Haanja oleks selleks sobiv paik. Eeskujulikud suusarajad on praegugi sees. Kuid kogu see idüll võib aprilli lõppedes läbi saada.