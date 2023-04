Soome rallitäht «reetis» kodumaa

Hirvonen sõitis Otago rallil legendaarse Ford Escort 1800 MKII-ga. Historic-arvestuses sai ta kindla võidu, üldavestuses tuli leppida üheksanda kohaga. Esikoha sai karjääri jooksul ühe MM-etapi võitnud uusmeremaalane Hayden Paddon Hyundai i20 Rally2-autoga.

DirtFishi reporter Colin Clark tegi Hirvoneniga rallijärgselt intervjuu ning uuris muuhulgas, kui head on Otago ralli kiiruskatsed võrreldes teiste võistlustega üle maailma. Intrigeerivale küsimusele ei olnud soomlasel raske vastata.

«Need on head. Ma pean seda ütlema. Soomlastena ütleme koguaeg, et meil on maailma parimad teed, aga pagana pihta... Ma ütleksin, et parimad on siiski siin (Otagos – toim),» avaldas Hirvonen DirtFishi taskuhäälingus Spin.

Clark näis Hirvoneni vastusest jahmunud. «Sa ei saa niimoodi öelda! Nad ei lase sind tagasi Soome. Ongi kõik.» Soomlane vastas sellega naljaga: «siis tuleb mul kolida siia, mis seal ikka.»

Jätkates tõsisemalt andis ta Uus-Meremaa katsetele sügavama hinnangu. «Juba WRC ajal sai öeldud, et siin on kiired ja nn voolavad katsed. On kurvilisemaid sektsioone, aga tänu tee kumerustele saab kiirust säilitada. Lisaks püsivad teed väga heas seisukorras. Ei pea muretsema rööbaste, aukude või kivide pärast. Saad lihtsalt nautida sõitmist nii et need teed on tõesti lihtsalt suurepärased,» ütles Hirvonen.