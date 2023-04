Meedia: 41-aastane Zlatan Ibrahimović võib jääda töötuks

Pärast hooaega USA profiliigas MLSis liitus Ibrahimovic 2020. aastal Milaniga, kuid rootslast on vaevanud mitmed vigastused. Veebruaris tegi ta tagasituleku pärast üheksakuulist vigastuspausi. Footmercado väidab, et AC Milanil on Zlatani vigastustest saanud piisavalt.

AC Milan ei pikenda rootslasega hooaja lõpus lõppevat lepingut ning rootslase tulevik on ebaselge. Samas on kuulujutud Ibrahimovići ümber käinud ka varem. Veidi üle nädala tagasi teatas Tuttomercatoweb, et Milan on juba pakkunud Zlatanile üheaastast lepingut.