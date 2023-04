VIDEO ⟩ Legendaarne Željko Obradovic tüüris oma meeskonna play-offi, Baskonial endiselt kõik enda kätes

Siit on näha, et tervelt viis meeskonda võib lõpetada 19 võiduga ning kui nii juhtub, siis üks neist on üleliigne. Selge on see, et Maccabi ja Partizan on edasipääsu kindlustanud. Kui Baskonia võidab järgmisel nädalal peetavas viimases voorus võõrsil Pireuse Olympiacost, kindlustatakse samuti play-offi pilet sõltumata sellest, kuidas lõpevad ülejäänud mängud.