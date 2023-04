Saabub täielik sooline võrdsus – meeste 50 km käimist asendab olümpia kergejõustikuprogrammis uus ala

Olümpiaprogrammi jäävad alles nii meeste kui ka naiste 20 km käimine. Soolise võrdsuse saavutamiseks pakkus WA esiti välja 50 km distantsi ka naistele, kuid portaali InsideTheGames teatel lükkas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) selle tagasi. Lõpuks mõeldi välja teatevõistlus ja see asendab meeste senist pikimat distantsi.

WA märkis uhkusega, et esimest korda olümpiamängude ajaloos on kergejõustikus saavutatud täielik sooline võrdsus ehk meeste ja naiste võistlusprogramm on ühesugune.