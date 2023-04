Seitse Venemaa noorsportlast andis positiivse dopinguproovi

Keelatuid aineid olid Venemaa portaali MatchTv.ru andmetel leitud seitsme noore hokimängija dopinguproovidest. Kõik need sportlased esindavad Venemaa noorte hokiliigas Toplari meeskonda. See meeskond kuulub KHLi klubi UFA noorteakadeemiasse.

KHL on otsustanud hakata olukorda uurima. «Meie kohustus on jälgida kõikide Venemaa liigade dopinguproovidega seotud protseduure,» seisis liiga kodulehel.

Seejuures pole need ainsad dopinguga vahele jäänud sportlased Tolpari meeskonnas. Nimelt teatas MatchTV juba mõned nädalad varem, et vahele on võetud kaks noorsportlast.