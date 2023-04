Tenniselegend vanglaelust: mu ümber olid mõrvarid, narkodiilerid ja vägistajad

55-aastane Becker sattus Inglismaal trellide taha, sest varjas 2017. aastal eraisiku pankrotti välja kuulutades võimude eest 2,8 miljoni euro eest varasid. Ta alustas karistuse kandmist kurikuulsas Wandsworthi vanglas, kuid kuna Ühendkuningriigis on praegu vanglakohtade puudus, saadetakse paljud välismaalased riigist välja nende endi kodumaale. Sama juhtus siis ka Beckeriga, kuid Saksamaale siirdununa teda tagasi vangi ei pandud, vaid hoitakse erajälgimise all.

Nüüd otsustas mees kirjeldada veidi elu vanglamüüride taga. «Kui keegi ütleb, et vanglaelu pole raske, siis nad valetavad. Ma olin ümbritsetud mõrvaritest, narkodiileritest, vägistajatest ja varastest. Kõik nad on tõsised kurjategijad. Iga päev püüdsin lihtsalt elu sees hoida. Pidin kiiresti saama «kõvade meestega» sõbraks, et nad mind kaitseksid,» lausus endine tennisekuulsus.