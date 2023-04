Rekordijahil Haaland tõusis eliitseltskonda

Kolmenädalaselt vigastuspausilt naasnud Haaland ei vajanud mängutunnetuse taastamiseks liiga palju aega. Tal õnnestus juba avapoolajal City 1:0 juhtima viia ning teisel poolajal lisas norralane veel ühe tabamuse. Sellega on ta tänavu Inglismaa kõrgliigas löönud juba 30 väravat.

Varasemalt on Inglismaa kõrgliigas 30 väravani jõudnud ainult üheksa mängijat. Nendeks on Andy Cole, Alan Shearer, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Kevin Phillips, Thierry Henry, Robin van Persie ja Harry Kane. Seejuures suutis Shearer seda kolmel hooajal järjest.

Inglismaa kõrgliiga rekord kuulub hetkel veel Cole ja Sheareri nimele, kes suutsid parimal hooajal skoorida 34 väravat. Haalandil on 9 kohtumist jäänud, et see rekord enda nimele võtta.