Vene hokilegend meenutas: Vladimir Putin otsustas mu saatuse

64-aastane Fetisov on jäähoki ajaloo üks paremaid kaitsemängijaid. 1980-ndatel peeti teda vaieldamatult parimaks kaitsemängijaks, kes NHLis ei mängi ning 1989. aastal tekkis tal lõpuks võimalus pääseda ka USAsse.

Ta esindas NHLis New Jersey Devilsi ja Detroit Red Wingsi tiime ning võitis mängijana kaks ning abitreenerina ühe NHLi tiitli.

«Vladimir Putin otsustas mu saatuse, kui ta ütles, et ma peaksin koju naasma. Ma ütlesin, et võin saada NHLis peatreeneriks. Ma sain veelgi parema pakkumise,» rääkis Fetisov RIA Novostile antud intervjuus.

«Võib-olla ma kahetsen, et ma treenerina ei jätkanud. Siiski, mul tekkis võimalus teenida oma kodumaad. Ma olen presidendile selle üle lõputult tänulik. Me oleme ehitanud süsteemi, mis töötab. Ilma selleta ei saanuks me organiseerida olümpiamänge või teisi suuri võistluseid,» jätkas endine hokimängija.