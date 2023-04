Verstappen meenutas aega, kui tema isa vangis oli: see oli mu elu kõige keerulisem periood

Viaplays avaldatud dokumentaalsarjas «Max Verstappen: Anatomy of a Champion» ühes osas pajatatakse perekondlikest probleemidest, mis Verstappeni isa ja ema vahel olid ning lisaks meenutatakse seal aega, kui Jos vanglas viibis.

Kokku veetis Jos trellide taga kaks nädalat. «Mind peeti kõigepealt kolmeks päevaks kinni. Siis pidin mingi aja vangis veetma, kuni juhtumit uuriti. Süüdistused võeti tagasi, aga ma ei ole juhtumi üle uhke. See oli raske. See hääl, kui uksed kinni pandi ja lukku keerati…» meenutas vanem Verstappen.

Max tunnistas, et see polnud ka tema jaoks lihtne aeg. Trellide taga isaga kohtuda ei olnud meeldiv. «Imelik oli oma isa külastada ja teda sellises olukorras näha. See oli minu elu kõige raskem hetk,» tunnistas Red Bulli piloot. Toona oli Max kõigest 15-aastane.