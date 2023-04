Venemaa ajaloo üks paremaid jalgpallureid pages kodumaalt: olin hirmul

«Praeguse olukorra pärast tahtsime olla kuskil soojas ja lihtsalt seal – mitte Venemaal. Me ei põgenenud kodumaalt või ei tunnista seda omaks, vaid tahtsime lihtsalt natuke hingamisruumi,» vahendab newizv.ru Keržakovi põhjendust.

Artiklis kirjeldati, et endine jalgpallur oli hirmul, kuid otseselt sõda ei söandanud mainida. «Ma olin hirmul. Igal päeval vaatasime uudiseid ja mõistsime toimuvate asjade suurust. Asjad läksid minu ja naise jaoks väga keeruliseks, nii et lahkusime. Ma ei uskunud kunagi, et selline asi oleks võimalik,» jätkas Keržakov.