Kätest ja jalgadest ilma jäänud Vene olümpiavõitja loodab lääne arstide abile

46-aastane Kostomarov viibib haiglas 10. jaanuarist. Kuigi haiglasse viidi ta koroonaviiruse põhjustatud raske kopsupõletiku tõttu, siis hiljem tuli sepsise ohu ja vereringeprobleemide tõttu amputeerida jalad. Samal põhjusel jäi ta ilma kätest ning ta on elanud haiglas üle kaks insulti ja ajuverejooksu.

Mõni aeg tagasi hakkas tema seisund paranema ning viimased teated on, et Kostomarovi elu enam ohus ei ole. Tšehhi portaal Blesk Sport kirjutab, et endine jäätantsija saab juba suhelda oma pere ja sõpradega.