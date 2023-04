Melchiori täht Märten Metsaviir võinuks Eestis tippu pürgida ka spordimaailmas, kuid otsustas ikkagi teisiti

Nimelt avaldas 29-aastane näitleja ETV saates «Hommik Anuga» , et tegutses nooruspõlves aktiivselt kardispordiga. Ühel hetkel, 2013. aastal, otsustas ta kuus aastat kestnud võidusõitjakarjäärile aga ise pidurit tõmmata.

«Olin Eesti teine olnud viimased neli aastat, kui lõpetasin. Siis sain ühel hetkel aru, et seal kõige teravamas tipus olla, selle jaoks on väga palju raha vaja. Kuna isa oli mu ainurahastaja, siis otsustasin, et ma ei taha isa raha niimoodi kulutada,» selgitas ta saates toonast otsust.