Neljanda üleminuti tabamus andis Paide peatreenerile võimaluse kriitikute suud kinni panna

«Eelmine aasta kõik laulsid, et Voolaid kaotab lõpus, minu jaoks on tänane tulemus nagu võit. Minu mängud Kaljuga on täiesti plussis, olen rohkem neilt punkte kätte saanud kui nemad meilt,» tegi Paide peatreener Karel Voolaid ERRi otseülekandes terava torke enda kriitikute suunas.

«Kahjuks saame ainult ühe punkti. Lõpuvärav oli valus, see on täpne sõna. Teisel poolajal olid asjad päris hästi kontrolli all. Väga kahju, et ei suutnud seda soovitud tulemuseks vormistada,» sõnas Nõmme Kalju peatreener Kaido Koppel omalt poolt.