Norra suusataja kirjutas Bolšunovile: tema sõnad liigutasid mind

«Ta ütles, et meil tuleb kõik negatiivsed mõtted ära unustada ja maha jätta, sest sport on ja jääb ikkagi spordiks. Need sõnad liigutasid mind väga. See näitab, et maailmas on jätkuvalt mõistvaid sportlasi, kes usuvad, et parimad peaksid võistlema ikkagi koos parimatega,» lausus Venemaa suusatäht.