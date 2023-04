Kuidas Martin Himma kavalusega Kelly Sildaru olümpiavõistlusele pääses

«Suur osa inimesi oleks liimist lahti ja poleks võib-olla olnud võimeline jätkama. Müts maha Kelly ees,» ütleb Paia, kes kiidab ka Kelly treenerit Mihkel Ustavit. «Mul on isiklikult hästi hea meel, et ta kõrval on Mihkel, kes on ka ta partner ja treener. Nende omavaheline klapp ja see, kuidas Mihkel hoiab Kellyt, on imetlusväärne!»

Sildaru võitis lõpuks 82,06 punktiga pronksmedali. «Lõpuks tuli medal ja väga võimas oli vaadata, kuidas ta kohe lilletseremooniale viidi. Endale andis sportlasena nii palju juurde, et Kelly tegi ära ja eestlane on medalil. See on nii au sees. Tahaks ise ka olla see mees, kes astub pjedestaalile olümpial,» ütleb Himma.

Grete Paia sai Kelly Sildarut õnnitleda juba kodumaal, Tallinnas Rotermanni kvartalis peetud pidulikul vastuvõtul. «Väga äge tunne oli teda vastu võtta. Mul oli väga suur au osa saada tema kojutulekust ja saabumisest. See oli Kelly moment, see oli väga südantsoojendav,» rõõmustab Paia.

Vaata seninägemata kaadreid Sildaru pargisõiduvõistlusest Himma kaamerapildi läbi: