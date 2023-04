Vehklemisliidu peasekretär rahustas üldsust: meie vehklejate seisukohas Ukraina sõjaga seoses ei pea kahtlema

Paalberg kinnitas, et Eesti vehklejate seisukoht Ukraina sõja osas on jätkuvalt ühene, olgugi, et pärast Irina Embrichi õpilase maskiskandaali ja arusaamatust seoses rahvusvahelisele alaliidule (FIE) tehtud ühispöördumisega, kus nõuti Vene ja Valgevene sportlaste võistluskeelu taastamist, kuid kus esimese hooga meie sportlaste nimesid polnud , võisid asjad teisiti tunduda.

«Sportlased peaksid ise enda eest rääkima, aga mida võin öelda: mina olen kuulnud ja lugenud, et meie sportlased on palju-palju kordi avaldanud oma toetust Ukrainale. Nad on avaldanud oma arvamust, et Vene sportlased ei peaks saama võistelda. Igale ajakirjanikele või meediaesindajatele võib tunduda, et nonii, nüüd on sul vaja jälle seda kinnitust. Sportlasena, kui oled kümme korda kinnitanud, muutub see juba iseenesest mõistetavaks. Sa ei jõua ühte ja sama asja korrata,» alustas Paalberg vastamisega.