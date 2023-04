Treener Hein: Jefimova ootab igalt võistluselt rekordeid!

Jefimova jõudis juba kaks suve tagasi, 14-aastasena Tokyo olümpiamängudel poolfinaali. Eelmisel suvel tõi MMilt 50 m rinnuliujumises 6. ja 100 meetris 9. koha, lisaks täiskomplekt selle ujumisviisi kuldasid Euroopa juunioride meistrivõistlustelt. Maailma paremikku on Jefimova juba jõudnud ning on selge, et järgmine siht on medalid.