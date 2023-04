Paraolümpia avalik saladus: keelatud ainete asemel käib hoopis suurem sohitegemine

Austraalia ajakirjanikud leidsid ulatuslikus uuringus, et parasportlaste hulgas on palju sportlasi, kes on teadlikult liialdanud oma puude raskusastmega, et pääseda võistlema eelduslikult nõrgemate parasportlaste vastu, kellega konkureerides on neil lihtsam medaleid võita. Eri puudeastmega sportlased on jaotatud kümnesse arvestusse: kümnes klass viitab kõige nõrgemale ning esimene kõige raskemale puudele.