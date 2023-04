Norra täht tahab venelasi tagasi: see pole nende süü, et nad seal sündisid

Hiljuti tuli teade, et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad osaleda Wimledoni tenniseturniiril. Suurbritannias toimuv legendaarne võistlus oli möödunud aastal ainus slämmiturniir, kes keelas ära agressorriikide sportlaste osalemise. Pärast aastast pausi on venelased ja valgevenelased tagasi.

Ruudile teeb Venemaa ja Valgevene kolleegide naasmine rõõmu. «Mul oli möödunud aastal neist kahju. Neil pole mingit seost Ukraina sõjaga. See pole nende süü, et nad seal (Venemaal - toim.) sündisid. Daniil Medvedev, Karen Hatšanov ja Andrei Rublev on mööda maailma reisides teinud endale karjääri. Neil polnud valikut, kus nad sündisid,» lausus Ruud enda taskuhäälingus.