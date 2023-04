Schumacheri kunagine rivaal avaldas kahetsust F1 legendi pärast

Schumacher ja Hill, kelle vanusevahe on kaheksa aastat, pidasid F1-sarjas kõva duelli 1994. aasta MM-tiitlile. Toona jäi peale skandaalsem kombel peale Schumacher, kes võitis oma esimese MM-tiitli oma neljandal F1-hooajal. Viimasel etapil sõitis Schumacher Hillile otsa, mõlemad katkestasid ja maailmameistriks krooniti sakslane.

Hill avaldas nüüd The Sunile, et soovinuks Schumacherit paremini tundma õppida. 54-aastane sakslane oli pärast 2013. aasta lõpus toimunud suusaõnnetust meditsiinilises koomas ning tema praegust seisundit varjutab saladuseloor.

«Ma oleksin tahtnud teda paremini tunda. Aga seda ei pruugi praegu juhtuda. See on lihtsalt väga halb, mis Michaeliga juhtus,» ütles Hill.

Ta tunnistas, et ei olnud Schumacheriga sõbrad. «Mul polnud Michaeliga palju pistmist, sellel polnudki otsest põhjust. Ma olin karjääri lõpetanud, aga tema jätkas võidusõitmist. Kui mõlemad rajal olime, siis olime rivaalid. Ma arvan, et ta ei olnud suhte loomisest tegelikult huvitatud. Sellest on kahju,» avaldas Hill.