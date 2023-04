Soome meedia ristis Märtini Tänaku vastuoluliseks taustajõuks

2019. aasta maailmameister tänas Märtinit kõige eest, mis ta on teinud ja soovib kõike paremat tulevikuks. Märtin on oma kommentaare jaganud vaid DirtFishile ning Ilta-Sanomat nimetas 47-aastase eestlase öeldut krüptiliseks.

«Muidugi on mõningane kurbus lahkuda pärast 17 aastat selles spordis, aga miski ei kesta igavesti. Olen saanud väärtusliku õppetunni, et mõnikord ei jää heategu karistamata,» lausus Märtin Dirtfishile.

Soome ajaleht kirjutas, et Märtin on ralliringkondades olnud väga vastuoluline figuur. «Ta on oma eelmiste väljaütlemistega pahaseks ajanud Toyota endise tiimijuhi Tommi Mäkineni ja Soome mänedžeri Timo Jouhki,» teatas Ilta-Sanomat. Lisati, et Märtin pole enam mitu viimast aastat tegutsenud Tänaku mänedžerina.