Eesti koondise EMile tüürinud Ojamets naaseb klubivõrkpalli juurde

TÜ/Bigbanki senine peatreener Hendrik Rikand sõnas vahetult pärast Eesti meistrivõistluste finaalseeriat, kus tartlannade saagiks jäid hõbemedalid, et tema juhendajana ei jätka ning sügisest tuleb naiskonnale uus peatreener. Täna hõiskaski klubi uue nime Ojametsa näol välja.

Tänavu 60-aastaseks saav juhendaja sõnas ühismeedia postituses, et Tartusse naasmine on tema jaoks positiivne, sest Tartuga on seotud väga hea töötamise kogemus ja paljud sportlikud saavutused.