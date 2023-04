Saksamaa võib venelastele näidata punast tuld

Kuna rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on soovitanud Venemaa ja Valgevene sportlased uuesti rahvusvahelistele võistlustele lubada, kritiseerib Faeser spordiorganisatsiooni, nimetades soovitust vastuvõetamatuks.

«Riigid, kus toimuvad suured spordiüritused, ei ole jõuetud. Sõjaõhutaja Putinile propagandalava pakkumine reedaks kõik spordiväärtused,» ütles Saksamaa siseminister, lisades, et Ukraina sportlased ei peaks vastamisi astuma konkurentidega riigist, mis peab sõda Ukraina tsiviilisikute vastu.

ROK on seadnud tingimused Venemaa ja Valgevene sportlastele, kes naasevad võistlustele, öeldes, et nad ei tohi olla seotud Venemaa julgeolekuasutuste ega sõjaväega ning peavad võistlema neutraalse lipu all ilma riigihümnita.