MM-etapivõitja andis alla: ma ei ürita enam WRC-sse tagasi saada

Koroona-aastad tõukasid Uus-Meremaalt pärit mehe tagasi kodusaarele ning Euroopasse naasis ta 2022. aastal, mil tegi oma esimese stardi Rally Estonial. 35-aastane Paddon, kes võitis EM-sarja hooaja avaetapi Portugalis, teatas nüüd, et on oma karjääriga leppinud ning ei usu, et jõuaks veel kunagi tehasetiimide radarile.

«Olen praegu oma karjääri hoopis teises otsas ja ma ei ürita enam WRC-sse tagasi saada. Noorena teed kogu WRC ja WRC2 asja kaasa, et püüda tähelepanu, kuid see laev on nüüd ilmselgelt väljunud. Olen valinud programmi, mida naudin rohkem ja mis on meie jaoks veidi eelarvesõbralikum,» ütles Paddon motorsport.com’ile.