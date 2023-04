Modell teeb tänu OnlyFansis teenitud rahale tagasituleku autosporti

Gracie on Austraalia autospordis olnud ajaloolise tähtsusega, sest 2014. aastal sai temast esimene naine V8 Supercar sarjas, mis naudib maakera kuklapoolel suurt populaarsust. Gracie sõitis kuni 2016. aastani Austraalia GT-autode sarjas, kuid rahapuudusel tuli roolikeeramisest loobuda. Nüüd on 28-aastane austraallanna otsustanud, et võtab osa GT World Challenge sarjast.