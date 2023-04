Imikuna vajas Jon Rahm arstide abi, et täisväärtuslikku elu elada ja üldse normaalselt kõndida. Oma (golfi)teel on ta praeguseks jõudnud aga nõnda kaugele, et vajas pühapäeval abi rohelise tšempionipintsaku selga tõmbamisel.

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA